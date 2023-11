Eines der spannendsten Switch-Adventures des Jahres hat jetzt einen frostigen DLC bekommen

Das Fischer-Adventure Dredge ist im März für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen. Jetzt folgt mit 'The Pale Reach' der erste DLC. Durch die Erweiterung kommt eine komplett neue Umgebung mitsamt einer frischen Nebenhandlung ins Spiel.

Diese führt euch in eine eisige Welt, in der bisher unbekannte Fische nur darauf warten, von euch gefangen zu werden. Euer Kutter freut sich ebenfalls, es gibt nämlich auch neues Equipment.

Dredge ist ein Spiel, in dem ihr die Rolle eines Fischers übernehmt und in erster Linie versucht, möglichst viele Fische zu fangen, um euer Schiff aufzurüsten und das Geschäft am Laufen zu halten. Es gibt aber auch einen Horror-Twist. Nachts verwandelt sich der Ozean nämlich in einen psychedelisches Ort voller Monster und Gefahren.