Mit dem neuen Dawn of Equinox-Update wird Sea of Stars zu dem Spiel, das Sabotage Studio gerne schon zum Release geliefert hätte. Dafür wird das Spiel zum Teil ordentlich auf den Kopf gestellt, denn nicht nur gibt es einen aufpolierten Prolog, auch das Kampfsystem wurde umfangreich überarbeitet.

Das spannendste neue Feature ist aber wohl der neue Lokale-Koop-Modus, in dem wir mit bis zu zwei Freundinnen oder Freunden ins Abenteuer ziehen.

Bei der Community kam das Spiel auch schon vor dem Patch sehr gut an. Mit einem 'Sehr positiv'-Ranking kommt das Spiel auf Steam in den All-Time-Bewertungen auf satte 88%. Betrachten wir rein die Rezensionen der letzten 30 Tage, schafft es Sea of Stars sogar auf 92%.

User*in Rankyaku88 schreibt zum Beispiel kurz und knapp: "Ein grandioses und mitreißendes Spiel. Ich empfehle es jedem."

Habt ihr ein aktives GamePass-Abo, könnt ihr Sea of Stars direkt ohne zusätzliche Kosten spielen – alternativ könnt ihr aber auch auf PC, PS5 oder Nintendo Switch loslegen.