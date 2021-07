20.07.2021 12:50 Uhr

Mit Eldest Souls erwartet euch am 29. Juli auf allen aktuellen Konsolen und PC ein Boss Rush-Spiel im Stile von Titan Souls in hübscher Pixeloptik. Der neue "At the Door of Death"-Trailer von Entwickler Fallen Flag Studios stimmt euch schon ein wenig auf den Release ein.

Wollt ihr noch mehr über das Spiel erfahren, findet ihr auf GamePro eine ausführliche Preview. Das vorab: Wir konnten das Spiel bereits spielen und sind vom Mix aus Dark Souls und Furi angetan.