Eldest Souls - Pixel-Soulslike für die Switch angekündigt

20.03.2020 13:33 Uhr

Im Zuge der Indie World wurde Anfang der Woche Eldest Souls für die Nintendo Switch angekündigt. Das Action-Adenture kommt in einem düsteren Pixel-Look, erinnert an Dark Souls und The Legend of Zelda und lässt euch gegen allerhand fiese Bosse antreten.

Wann erscheint Eldest Souls? Im Sommer 2020 kommt das Spiel auf die Switch.