Endlich kommt ein Rollenspiel wie Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 kam aus dem Nichts und konnte mit nur rund zwei Minuten Material schon viele Fans für sich gewinnen. Der Rollenspiel-Mix, der japanische und westliche RPGs vereint, sieht dank Unreal Engine 5 zum Niederknien schön aus, setzt auf eine interessante Prämisse und scheint auch spielerisch einiges auf dem Kasten zu haben.

In der Fantasy-Welt pinselt eine mysteriöse Malerin jedes Jahr eine Zahl auf einen Monolithen. In jedem Jahr wird die Ziffer kleiner und jeder, der so alt wie die Zahl ist, verschwindet für immer. Der aktuelle Jahrgang hat darauf keine Lust und macht sich auf die Bedrohung ein für alle Mal zu eliminieren.

Wie sich Expedition 33 spielen wird, warum wir jetzt schon Feuer und Flamme auf das Rollenspiel sind und was ihr sonst noch zum Abenteuer wissen solltet, zeigen wir euch in unserer Preview.