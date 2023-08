Endlight prasselt im Gameplay-Trailer auf all eure Sinne ein

In Endlight bewegt ihr euch als Würfel durch prozedual generierte Level, die stetig in Bewegung sind. Dabei müsst ihr goldene Reifen einsammeln und dabei Hindernissen ausweichen. Zum Start sind 100 Level verfügbar, in den nächsten Monaten soll auf insgesamt 500 Level aufgestockt werden. Das Besondere: Ihr könnt abgeschlossene Levels nur dann noch einmal absolvieren, wenn ihr eine spezielle Challenge im Spiel meistert – und die findet nur einmal im Jahr am 9. Dezember statt.