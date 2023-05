Enshrouded mixt Valheim mit Zelda und sieht im ersten Trailer richtig gut aus

Enshrouded ist ein neues Action-RPG mit Survival-Elementen und Koop von Keen Games, das jetzt mit einem ersten Trailer angekündigt wurde. Das erste Video-Material erinnert dabei durch die Kamera und das Gameplay an den Wikinger-Hit Valheim, während das Setting The Legend of Zelda-Vibes ausstrahlt.

Wie in Valheim strandet ihr auch in Enshrouded in einer magischen Welt und müsst versuchen, dort zu überleben. Ihr könnt verschiedene Waffen nutzen, Ruinen erkunden und gegen Monster antreten. Es gibt außerdem die Möglichkeit, Häuser und ganze Siedlungen zu bauen und einzurichten. Ein Releasetermin ist bisher nicht bekannt, das Spiel kann aber auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.