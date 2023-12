Epilog zum Pokémon Karmesin + Purpur-DLC teast brandneues Pokémon an

Der Pokémon Karmesin & Purpur-DLC "Der Schatz von Zone Null" bekommt bald noch einen neuen Epilog spendiert, bei dem ihr auch mehrere Charaktere aus dem Hauptspiel wieder trefft. Außerdem teast der Trailer ganz am Ende mit einer Puppe ein Mysteriöses Pokémon an, das bislang nur aus Leaks bekannt ist: Das Geist-Pokémon Pecharunt. Es sieht ganz so aus, als würden wir es im Epilog endlich treffen.

Um den Epilog zu spielen, müsst ihr ein bestimmtes Postgame-Event in Karmesin oder Purpur erlebt haben und die Hauptstorys von "Die türkisgrüne Maske" und "Die indigoblaue Scheibe" abgeschlossen haben.

Die neuen Inhalte erscheinen am 11. Januar 2024 um 15 Uhr.