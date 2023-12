Erster Trailer zur Fallout-Serie verrät den Starttermin bei Amazon und kommt ziemlich blutig daher

Fallout ist eine postapokalyptische SciFi-Serie zur zum gleichnamigen Videospiel. Sie erzählt die Geschichte der ehemaligen Vault-Bewohnerin Jean (Ella Purnell), die in der atomverseuchten Oberwelt um ihr Überleben kämpft. Dort bekommt sie es mit lauter kuriosen Charakteren zu.

Der Trailer zeigt, wie Jean den Vault verlässt und mit den neuen Lebensverhältnissen bekannt gemacht wird. Außerdem seht ihr diverse Soldaten in Power-Rüstung und einen mysteriösen Ghoul. Dieser wird von Walton Goggins verkörpert, der aus Serien wie The Shield, Sons of Anarchy und Justified bekannt ist. Außerdem sind Kyle Maclachlan (Twin Peaks) und Michael Emerson (Person of Interest) mit an Bord.

Fallout erscheint am 12. April auf Amazon Prime Video.

Bildquelle: Amazon