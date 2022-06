ESO High Isle schickt euch im Launch-Trailer in eine riesige Schlacht

07.06.2022 17:28 Uhr

The Elder Scrolls Online wird auch 2022 mit einer neuen Erweiterung namens The High Isle fortgesetzt. Mit Hilfe des neuesten Cinematic-Trailers wird die Veröffentlichung des neuen Kapitels mit einer großen Schlacht gefeiert. Die neue Erweiterung schickt euch in die namensgebende High Isle, der Heimat der Bretonen.

Neue Inhalte: In dem Addon könnt ihr euch auf zahlreiche Neuerungen und Inhalte freuen:

- Gebiete: Hochinseln und Amenos

- Prüfungen: Grauenssegelriff

- Mechaniken: Ruhmesgeschichten und ein Kartenspiel

- Weltereignisse: Vulkanschlote

- Gefährten: Isobel und Funke

Wann kommt die Erweiterung raus? The Elder Scrolls Online: High Isle erscheint am 6. Juni 2022 für PC/Mac und Stadia sowie am 21. Juni für PS4/5, Xbox One/Series X/S

Neben der Basisversion gibt es auch noch eine Collector's Edition die neben dem Spiel noch folgendes beinhaltet

- Amenos-Ornaug

- Balfiera-Senchejunges

- Monturstil des Emporstrebenden Ritters

- Andenken „Hort des Intriganten“

- Aktionspaket „High Isle“

Zudem könnt ihr beide Versionen auch als Elder Scrolls Online Collection kaufen. Diese beinhalten für einen Aufpreis von 20 Euro alle bisher erschienenen Kapitel.