Europa sieht aus wie ein Mix aus Zelda und Ghibli-Filmen und verspricht eine meditative Reise

Europa ist ein wunderschönes neues Adventure, das 2024 für den PC erscheinen soll und ab sofort auf Steam in einer Demo ausprobiert werden kann. Anders, als man es beim Titel vielleicht erwarten würde, spielt der Titel allerdings nicht auf dem Kontinent, sondern auf dem gleichnamigen Jupitermond.

Der wurde in der fernen Zukunft in ein Paradies voller Seen, Wälder und Berge verwandelt, ist mittlerweile aber schon wieder verlassen. In der Rolle von Zee, einem Androiden, erkundet ihr die Überreste der menschlichen Zivilisation und macht euch auf die Suche nach dem letzten Vertreter unserer Spezies.

Das Spiel soll dabei vor allem friedlich und meditativ sein. Ihr fliegt und gleitet durch die bunte Landschaft, deren Optik an die beiden neuesten Zelda-Ableger oder Filme von Studio Ghibli erinnert. Erkundung steht dabei im Vordergrund, Kämpfe gibt es nicht.