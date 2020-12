Evil Dead: The Game wandelt im Ankündigungstrailer auf den Spuren von Left4Dead

11.12.2020 02:55 Uhr

Ash ist zurück, allerdings nicht in einem neuen Film, sondern in Evil Dead: The Game. Während der Game Awards 2020 wurde das mehr als nur ein wenig an Left4Dead erinnert. Es scheint uns ein Koop-Spiel mit PvP basierend auf dem beliebten Horror-Franchise zu erwarten, in dem es äußerst blutig zur Sache geht.

Im Trailer ist erstes Pre-Alpha-In-Game-Bildmaterial zu sehen.

Evil Dead: The Game soll 2021 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.