Evil West - Gameplay-Trailer zeigt den Koop-Modus des Wild-West-Shooters

Evil West ist ein Third-Person-Shooter von Flying Wild Hog, der am 22. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheint. Das Spiel ist in einer alternativen Version des Wilden Westen angesiedelt, in dem Vampire, Untote und andere Kreaturen die Erde heimsuchen.

Der Titel kann alleine, aber auch zu Zweit im Koop angegangen werden. Der Multiplayer ist simpel gehalten und verändert nichts an der Geschichte. Nur der Host der Partie kommt in der Story voran, dafür werden die Levels schwerer und manche Gegnergruppen anders zusammengesetzt.