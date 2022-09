Evil West - Trailer zeigt 13 Minuten feinste Vampir-Ballerei im Wilden Westen

Evil West ist ein Third-Person-Shooter von Flying Wild Hog, der im November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll. Der Titel versetzt Spieler*innen in eine übernatürliche Version des Wilden Westen, in dem sie alleine oder im Koop auf Vampir-Jagd gehen können.

Der neue Trailer zeigt ganze 13 Minuten Gameplay und damit einen ersten intensiveren Einblick in das neue Spiel der Shadow Warrior-Macher*innen. Zu sehen sind brutale Schießereien mit exotischen Waffen und allerlei Monstern, ein paar Story-Schnipsel und ein Boss-Kampf.