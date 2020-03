17.03.2020 18:37 Uhr

Nachdem wir im ersten Teil in den Gungeon reinstürmten, wollen wir im zweiten Teil einfach nur wieder raus. Doch das wird nicht einfach. Schon der erste Teil der Bullet Hell-Sidescroller-Reihe hatte es in sich, Exit the Gungeon wird dementsprechend kein Sonntagsspaziergang.

Die Version für Switch und PC wurde auf der Nintendo Indie World angekündigt und ist ab dem 17. März 2020 für beide Plattformen erhältlich.