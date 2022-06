14.06.2022 11:08 Uhr

Beim Capcom Showcase wurde ein Trailer zu Exoprimal gezeigt. Im SciFi-Shooter werden Dino-Horden auf uns gehetzt. Je nachdem, in welchen Exosuit wir schlüpfen, haben wir unterschiedliche Fähigkeiten, um die Biester zu erledigen - in diesem Koop-Spiel dürfte es sich also allemal lohnen, im Team zu agieren. Vor allem, weil wir nicht nur gegen Raptor, T-Rex und Co. antreten, sondern auch mal gegen feindliche Squads aus echten Spieler*innen.

Der neue Trailer gibt uns etwas mehr Einblick, wie Spielrunden in Exoprimal ablaufen werden. Bis wir aber selbst die Dinos mit Blei füttern dürfen, dauert es noch eine Weile. Das Spiel ist für 2023 angekündigt.