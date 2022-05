F1 22 - Die komplett neue Strecke in Miami in digitaler Form vorgestellt

04.05.2022 17:32 Uhr

Die Formel 1 entwickelt sich immer weiter und der Rennkalender ändert sich dementsprechend mit neuen Strecken.

Das gilt dann auch für die Videospiele, weshalb es in F1 22 dieses Jahr eine komplett neue Strecke gibt, die so noch nie existierte. Denn wie im echten Sport geht es auch digital zum ersten Mal nach in den Sunshine State Florida und genauer nach Miami. Da dieses Wochenende (06. bis 08. Mai) das Rennen dort stattfindet, hat Codemasters jetzt einen ersten Blick auf das digitale Miami veröffentlicht.

F1 22 erscheint am 01. Juli für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.