F1 23 zeigt komplett neuen Modus: F1 World wird eine echte Herausforderung

Mit F1 23 erscheint der neueste Ableger der Rennspielserie am 16. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Neben ein paar Gameplay-Änderungen gibt es in diesem Jahr auch zwei neue Modi. Mit Braking Point 2 kehrt die Storykampagne zurück. In der erlebt ihr in zwei Saisons die Geschichte eines fiktiven Teams und ihren Fahrer*innen, die versuchen, in der Formel 1 zu bestehen.

Ganz neu ist dagegen der World Modus. Dieser dient als HUB für allerlei Herausforderungen. Ihr könnt an täglichen, wöchentlichen und saisonalen Missionen teilnehmen und versucht dabei etwa, Bestzeiten aufzustellen. Sowohl Solo- als auch Multiplayer-Fans kommen hier auf ihre Kosten.

Abgeschlossene Aufgaben belohnen euch mit Verbesserungen für euer Auto und eure Crew, sodass ihr mit der Zeit immer besser werdet und an schwereren Prüfungen teilnehmen könnt. Im Multiplayer gibt es ein Ranking-System, bei dem ihr jede Woche in eurem Rang um Punkte kämpft. Am Ende entscheidet sich dann, wer auf- und absteigt.