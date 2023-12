Fae Farm bekommt erste kostenlose Erweiterung 'Coasts of Croakia'

Für die magische Bauernhofsimulation Fae Farm wurde die erste Erweiterung 'Coasts of Croakia' angekündigt, die am 14. Dezember für Nintendo Switch und PC erscheint.

Das erwartet euch: Der für euch kostenlose DLC führt in ein komplett neues Gebiet, in dem es vor Fröschen nur so wimmelt.

