Fall Guys bekommt auf der Xbox Konkurrenz - mit Hot-Wheels-Karts und Nerf-Knarren

Stumble Guys ist ein Knockout-Spiel im Stil von Fall Guys, das seit 2021 auf PC, Android und iOS verfügbar ist und schon bald auf Xbox kommt. Ähnlich wie in Fall Guys tretet ihr in bunten Kostümen online gegen bis zu 32 Spieler*innen an. Dabei werden kleine Geschicklichkeitsparkours oder andere Minispiele gespielt, bis nur noch eine Spielfigur übrig ist.

Die meisten Levels sind dabei physikbasiert und vor allem auf entspannte Unterhaltung ausgelegt. Es gibt auch Crossover mit Marken wie Hot Wheels oder Nerf, wodurch auch Autorennen und Shooter-Elemente ins Spiel kommen. Einen Releasetermin für die Xbox-Version gibt es bisher noch nicht.