Fallout London ist da und hier gibt's den Release-Trailer

Mit Fallout: London ist am 25. Juli 2024 auf GOG ein kostenloses Fanprojekt für Fallout 4 erschienen, in dem wir das postapokalyptische London besuchen. Die Total Conversion bietet eine komplett neue Spielwelt samt Haupt- und Nebenquests, Fraktionen, Charakteren, Waffen und vieles mehr. Im Release-Trailer gibt es schon einen kleinen Ausblick darauf, was euch in der zerstörten Stadt erwartet.

Fallout: London könnt ihr entweder mit der Steam- oder GOG-Version von Fallout 4 spielen. Wir bereiten zum Release auch einen ausführlichen Installationsguide für euch vor.