Fantastische 2D-Pixelgrafik: In Cast n Chill werft ihr eure Angel in wunderschönen Landschaften aus

In Cast n Chill ist der Name Programm. Ihr tuckert mit eurem kleinen Boot hinaus auf große Seen oder vor die Küste. Neben der wunderschönen Natur und ihrer Ruhe werdet ihr noch von eurem treuen Hund begleitet. Habt ihr euer Ziel erreicht, werft ihr die Angel aus und wartet, bis ein Fisch angebissen hat.

Wart ihr erfolgreich, könnt ihr eure Beute beim örtlichen Fischer verkaufen und neue Ausrüstung kaufen, mit der ihr wiederum seltene Varianten der 50 Fischarten fangen könnt. Eine komplexe Simulation solltet ihr hier allerdings nicht erwarten. Viel mehr geht es um das Genießen der 13 friedlichen Orte, die durch den sehr schicken 2D-Artstyle wunderbar entspannend wirken.

Die Grafik ist auch das, was uns direkt als erstes ins Auge gesprungen ist. Viele der Landschaften im Hintergrund sind durch das schöne Wasser und idyllische Lichtstimmung ein echer Hingucker.

Es gibt sogar einen passiven Modus, in dem ihr das Spiel einfach im Hintergrund laufen lassen könnt. Oder ihr zieht euch Cast n Chill im Fenstermodus einfach auf die passende Größe, um es nebenbei während anderer Tätigkeiten spielen zu können.

Cast n Chill ist vor kurzem auf Steam erschienen.