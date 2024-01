Final Fantasy 7 Rebirth lässt im neuen Trailer die Grafik-Muskeln spielen

Am 29. Februar wird die Remake-Trilogie von Final Fantasy 7 mit FF7 Rebirth fortgesetzt. Ein neuer Trailer demonstriert jetzt die Grafik-Pracht, die euch erwartet.

Das Final Fantasy 7 Remake von 2020 ist, anders als es der Name vermuten lässt, keine komplette Neuauflage des legendären Originals von 1997. Stattdessen bietet es "nur" den Start der Geschichte in der großen Stadt Midgar. Rebirth führt diese jetzt weiter und führt euch erstmals auch in andere Regionen der Welt.

Damit einher geht auch ein Zugewinn an Freiheit. Teil eins war für ein Rollenspiel vergleichsweise linear aufgebaut, der Nachfolger lässt euch mehr auf eigene Faust erkunden und soll auch abseits der Haupthandlung mehr Aktivitäten und Geschichten bieten.