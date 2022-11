Finding Paradise - Den To The Moon-Nachfolger gibt's nun auch auf Nintendo Switch

Finding Paradise ist der Nachfolger von To the Moon, in dem es ebenfalls darum geht, einer auf dem Sterbebett liegenden Person seinen größten Traum durch eine Art Gedankenlese-Apparat zu erfüllen. Das 2D-Point&Click-Abenteuer setzt den Fokus auf die emotionale Geschichte, Kämpfe gibt es also nicht.

Finding Paradise erschien am 18. November für die Nintendo Switch. Die PC-Version erschien 2017 und wurde von unseren Kolleg*innen der GameStar im Test sehr gelobt.