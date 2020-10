Fire Emblem - Klassisches NES-Spiel kommt auf die Nintendo Switch

22.10.2020 17:43 Uhr

Nintendo hat wieder einmal ein Spiel für die Switch angekündigt, das in Kürze erscheinen soll.

Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light erscheint am 4. Dezember und soll das 30-jährige Jubiläum der Reihe feiern. Dahinter verbirgt sich die erstmalige Lokalisierung des ersten Fire Emblem-Spiels. Der Titel ist damals ursprünglich nur in Japan für das NES erschienen.