Fire Emblem Warriors: Three Hopes präsentiert sich in Ankündigungstrailer

09.02.2022 23:13 Uhr

Der Auftakt der Nintendo Direct im Februar 2022 startete gleich mit einem Kracher, der Ankündigung eines neuen Teils der Fire Emblem-Reihe. Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni exklusiv für Nintendo Switch und entführt Fans in eine neue Geschichte im Universum von Fire Emblem: Three Houses.