Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Neuer Trailer zeigt Charaktere und ordentlich Action 15.04.2022 08:59 Uhr

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes schlüpfen wir in die Rüstung des Söldners Shez (dessen Geschlecht wir vorab bestimmen können) und finden uns plötzlich in einem Konflikt zwischen drei Ländern wieder. Ein neuer Trailer zum Spin-off der Fire Emblem-Reihe zeigt uns mehr von den Charakteren und den Kämpfen. Three Hopes erscheint am 24. Juni 2022 für Nintendo Switch.