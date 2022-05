Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Trailer stellt das Kaiserreich Adrestia vor

23.05.2022 16:59 Uhr

Fans von Fire Emblem: Three Houses dürfen sich dieses Jahr auf ein Spin-Off freuen.

Denn Fire Emblem Warriors: Three Hopes bietet eine neue Geschichte innerhalb des gleichen Universums. Dieses Mal steuert ihr die unterschiedlichen Charaktere in typischer Warriors-Manier durch eine Armee tausender Gegner. So könnt ihr euch dem Kaiserreich Adrestia anschließen. Als Anführerin dient hier die Prinzessin Edelgard.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni für die Nintendo Switch. Falls es doch eher Strategie sein soll statt Action, dann schaut mal in unseren Test zu Three Houses rein.