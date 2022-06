Fire Emblem Warriors: Three Hopes - Trailer zeigt neue Charaktere und kündigt Demo an

08.06.2022 17:54 Uhr

Fans von Fire Emblem: Three Houses dürfen sich dieses Jahr auf ein Spin-Off freuen.

Denn Fire Emblem Warriors: Three Hopes bietet eine neue Geschichte innerhalb des gleichen Universums. Dieses Mal steuert ihr die unterschiedlichen Charaktere in typischer Warriors-Manier durch eine Armee tausender Gegner. Wie der Trailer zeigt werden auch die Silberwölfe aus dem DLC von Three Houses wieder eine Rolle spielen.

Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, ob das neue Fire Emblem Warriors etwas für euch ist, dann könnt ihr ab sofort die Demo spielen und den Prolog vorab erkeben. Das Besondere dabei ist, dass euer gesamte Fortschritt in die Vollversion übertragen wird.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni für die Nintendo Switch. Falls es doch eher Strategie sein soll statt Action, dann schaut mal in unseren Test zu Three Houses rein.