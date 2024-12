Fire Force bekommt nach 5 Jahren eine dritte Season und könnte die Story damit abschließen

Crunchyroll hat einen Trailer zur dritten Staffel von Fire Force veröffentlicht. Nach 5 Jahren Wartezeit bekommen Fans der Action-Shonen-Serie endlich die langersehnte Season 3, die zusätzlich auch die letzte Staffel des Animes sein wird.

Season 3 wird den Stigma-Arc aus dem Fire Force-Manga abschließen, in dem sich Shinra Kusakabe und sein Team auf eine neue Mission begeben, um ihren Kapitän Obi zu retten, der festgenommen wird.

Um was geht es in Fire Force? Im Mittelpunkt der Geschichte von Fire Force steht Shinra. Er ist ein junger Mann, der die besondere Fähigkeit besitzt, seine Füße in Brand zu stecken. Nach dem Tod seiner Mutter und seines Bruder beschließt er, ein Teil der Brigade 8 zu werden, einer Feuerwehr-Spezialeinheit, die für das Löschen von Menschen zuständig ist, die aus unerklärlichen Gründen plötzlich Feuer fangen und zu eine Art Dämonen werden.

Fire Force Staffel 3 wird als geteilte Season erscheinen, wobei die erste Hälfte im April 2025 und die zweite im Januar 2026 ausgestrahlt wird. Es gibt noch kein genaues Releasedatum oder eine konkrete Episodenzahl.