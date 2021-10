First Class Trouble: Ankündigungs-Trailer zum ersten PS Plus-Spiel für den November 2021

27.10.2021 23:59 Uhr

First Class Trouble erinnert vom Spielprinzip an Among Us ist ein Partyspiel, bei dem die Protagonisten sowohl zusammen als auch gegeneinander arbeiten müssen, um zu überleben und eine tödliche künstliche Intelligenz herunterzufahren. Manche Teilnehmer haben allerdings eine verdeckte Rolle und sind Killer-Roboter, die den anderen in die Suppe spucken wollen.

First Class Trouble wird Anfang November 2021 für PS5 und PS4 erscheinen und wandert direkt zum Launch ins PS Plus-Programm.