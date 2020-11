Fitness Boxing 2 - Trailer lässt euch schon einmal für die Demo aufwärmen

18.11.2020 16:40 Uhr

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise ist genau das, was der Name vermuten lässt. Ihr müsst in einem Rhythmus-Spiel mit den Joy-Con der Nintendo Switch im Takt in die Luft boxen. Damit ihr euch besser etwas darunter vorstellen könnt, gibt es jetzt eine Demo.

Fitness Boxing 2 erscheint am 4. Dezember exklusiv für Nintendo Switch