Five Nights at Freddy's meldet sich mit Security Breach und erstem Gameplay zurück

26.02.2021 12:00 Uhr

Mit Security Breach geht die Five-Nights-at-Freddy's-Reihe in die nächste Runde: Hier sollen Spieler und Fans die bisher größte Spielwelt präsentiert bekommen, auf die ihr im neuen Gameplay-Trailer einen ersten Blick werfen könnt. Five Nights at Freddy's: Security Breach erscheint 2021 für PC, Playstation 5 und Playstation 4.