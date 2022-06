Flight Simulator-Trailer zeigt das neue World Update mit wunderschöner USA-Landschaft

15.06.2022 17:39 Uhr

Der Microsoft Flight Simulator präsentiert in einem neuen Trailer sein mittlerweile zehntes World Update. Das ist bereits zum Download erhältlich und poliert die Vereinigten Staaten von Amerika ordentlich auf.

Das USA-Update verbessert unter anderem die Landschaften von Seattle, San Francisco, New York und einer Handvoll Städte mehr. Genau genommen gibt es insgesamt vier schicke neue Flughäfen und 87 Sehenswürdigkeiten, die ihr jetzt in einem Cockpit abklappern könnt. Wer sich also schon immer Mal (gefahrlos) das Lincoln Memorial oder sogar Disneyland von oben ansehen wollte, hat jetzt im Microsoft Flight Simulator die beste Gelegenheit dazu.

Übrigens handelt es sich bereits um das zweite World Update für den Flight Simulator, der sich den USA widmet. Im November 2020 wurden die Vereinigten Staaten schon mal ausgebaut, danach waren länder wie Australien, Finnland, Japan, Italien, Spanien, die Schweiz, England oder Deutschland dran.

Wie gut der Flight Simulator von Microsoft auf der Xbox funktioniert, könnt ihr übrigens in unserem Test nachlesen.