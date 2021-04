Fling to the Finish: Trailer zeigt das kuriose Multiplayer-Rennspiel in Aktion

21.04.2021 10:00 Uhr

In dem ungewöhnlichen Fling to the Finish von SplitSide Games seid ihr im wahrsten Sinne des Wortes aneinander gekettet. Als Ballwesen müsst ihr schnell ans Ende von Rennstrecken kommen, das Seil, das euch verbindet, kann dabei Fluch als auch Segen sein, denn es kann sich sowohl in Objekten verheddern, als auch zur Hindernisüberquerung genutzt werden.



Fling to the Finish wird für die Nintendo Switch und den PC entwickelt und soll im Lauf des Jahres 2021 erscheinen.



Mehr dazu: Spielvorstellung zu Fling to the Finish auf GamePro.de