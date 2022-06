14.06.2022 12:12 Uhr

Ein Rollenspiel mit rasanten Kämpfen und Open World: Der Gameplay-Trailer zum Action-RPG Flintlock: The Siege of Dawn macht neugierig auf mehr.

Denn Entwickler A44 Games kombiniert anspruchsvolle Gefechte wie in der From-Software-Vorlage mit flüssigen Animationen wie in Batman: Arkham City. Dazu kommt eine frei begehbare Open World, in der ihr dank eures teleportierenden Tierbegleiters über Teile der Landschaft hinwegfliegen könnt.

Flintlock: The Siege of Dawn erscheint im 1. Quartal 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Aber auch Besitzer*innen der alten Konsolen PS4 und Xbox One dürfen mit einer Version rechnen.