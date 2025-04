Das kostenlose Floatopia orientiert sich recht stark an Nintendos Animal Crossing, will aber mit einer bunten Fantatsywelt hoch in den Wolken, Terraforming und dem Free-to-Play-Modell auf allen Plattformen eigene Erfolge feiern. Wir fassen euch hier im Video kurz und knapp zusammen, was euch in der Lifesim von Entwickler Netease erwartet.

Alle Infos in Textform findet ihr in unserem Übersichtsartikel zu Floatopia.