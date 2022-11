Forspoken - Gameplay-Trailer stellt das Kampfsystem vor

Forspoken erscheint am 23. Januar 2023 für PS5 und PC. Im Action-Adventure von Square Enix verschlägt es die junge New Yorkerin Frey Holland urplötzlich in die magische Welt von Athia. Diese erinnert stark an klassische Fantasy-Welten und ist voll von Monstern, die Frey ans Leder wollen.

Glücklicherweise verfügt die Heldin in dieser Welt ebenfalls über magische Kräfte, mit denen sie sich schneller fortbewegen, aber auch kämpfen kann. Im neuen Trailer zeigen die Entwickler*innen wie das Kampfsystem funktioniert. Es gibt verschiedene Arten der Magie und blocken spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Wie sich das ganze anfühlt, erzählt euch Eleen in ihrer Preview.