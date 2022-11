Forspoken - Im Action-Adventure könnt ihr euch mit geflügelten Katzen anfreunden

Forspoken ist ein neue Action-Adventure von Square Enix, das am 23. Januar 2023 für PS5 und PC erscheinen soll. Im Spiel geht es um die New Yorkerin Frey Holland, die überraschend in einer mysteriösen Fantasy-Welt namens Athia landet und dort magische Kräfte erhält. Die kann sie gut gebrauchen, um sich vor den vielen Gefahren zu verteidigen.

Im neuen Gameplay-Deep-Dive stellen die Entwickler*innen die Welt genauer vor. So gibt es viele verschiedene Herausforderungen und Nebenaufgaben, die wir lösen können, um die Fähigkeiten und Ausrüstung von Frey zu verbessern. Unter anderem gibt es auch geflügelte Katzen, die an bestimmten Monumenten leben und mit denen wir uns anfreunden können.