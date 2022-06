Fort Solis - Neuer Sci-Fi-Horror mit den Stimmen von Joel und Arthur Morgan angekündigt

09.06.2022 22:35 Uhr

Im Rahmen des Summer Game Fest konnten sich viele Spieler*innen über Sci-Fi-Horror freuen. Denn es wurden gleich mehrere Spiele in dem Genre angekündigt, darunter auch Fort Solis. In dem Spiel sind vor allem die Stimmen sehr interessant. Denn Troy Baker (Joel aus The Last of Us) und Roger Clark (Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2) werden die Hauptfiguren nicht nur sprechen sondern auch spielen.

Fort Solis ist bisher nur für den PC angekündigt.