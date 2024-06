Fortnite stellt komplett neuen Modus für das kommende Update vor

Fortnite erhält am 13. Juni 2024 wieder einmal ein neues Update und geht dafür auch in eine kurze Downtime.

Nach dieser startet dann als große Neuerung Fortnite Festival in die neue Season. Diese wartet nicht nur mit Metallica und Skins der vier Bandmitglieder auf, sondern auch mit einem komplett neuen Modus. Denn in Festival kommt mit Battle Stage jetzt ein Battle Royale ins Spiel. In vier zufälligen Liedern kämpft ihr nach und nach um die höchste Punktzahl und in jeder Runde werden es weniger Spieler*innen. Am Ende wird einer gekrönt und darf sich so als Fortnite Festival-Sieger feiern lassen.