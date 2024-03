Fotorealismus auf der PS5: Dieses Spiel mit Hammergrafik sieht täuschend echt aus

Empire of the Ants ist ein in der Unreal Engine 5 entwickeltes Strategie-Spiel, das euch als kleine Ameise spielen lässt und täuschend echt aussieht.

Der Titel ist von Bernard Werbers Roman "Die Ameisen" inspiriert und gewissermaßen eine Neuauflage des Spiels Imperium der Ameisen aus dem Jahr 2000. Alleine oder im Koop führt ihr eure eigene Ameisen-Kolonie an, müsst euren Bau erweitern und euch anderen gefährlichen Spezies im Kampf stellen.

Empire of the Ants soll 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.