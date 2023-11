Four Knights of the Apocalypse: Der Nachfolger von Seven Deadly Sins startet 2024 auf Netflix

Mit The Four Knights of the Apocalypse wird der beliebte Anime The Seven Deadly Sins ab dem 31. Januar 2024 auf Netflix fortgesetzt. Four Knights ist dabei zwar im selben Universum angesiedelt, konzentriert sich aber auf eine andere Region und ist so für langjährige Fans und Neulinge gleichermaßen interessant.

Mit einem ersten Trailer hat der Streaming-Dienst die Serie jetzt vorgestellt. Die Geschichte spielt demnach 16 Jahre nach den Ereignissen aus Seven Deadly Sins und erzählt von bisher unbekannten Charakteren. Es gibt natürlich allerlei Referenzen und Gast-Auftritte, Vorwissen wird aber nicht unbedingt benötigt.