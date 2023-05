Für PSVR 2 ist heute eines der besten Spiele aller Zeiten erschienen

Auch wenn jetzt so manch einer von euch ein wenig die Stirn in Falten legen mag, so stehe ich voll und ganz hinter der Überschrift dieses Videos: Beat Saber ist eines der besten Videospiele aller Zeiten und wer auch nur den Hauch von Spaß an Musik- bzw. Rhythmusspielen verspürt, für den ist das Spiel ein absoluter Pflichtkauft.

Ihr fragt was Beat Saber ist? Das Spielprinzip ist super simpel. Mit zwei Lichtschwertern "bewaffnet", müsst ihr im Takt der Musik farbige Blöcke zerschlagen, die frontal auf euch zulaufen. Ab und an müsst ihr zudem euren Körper so positionieren, dass ihr nicht gegen Hindernisse prallt. Gelingt euch das perfekt, winken viele Punkte. Was ihr als Belohnung mit ein wenig Übung aber vor allem bekommt, ist das Gefühl im perfekten Flow und eins mit der Musik zu sein – zu eurer Lieblingsmusik wohlgemerkt. Von Linkin Park über Lady Gaga bis Skrillex gibt es mittlerweile dutzende Musikpacks, sodass für ein paar Euro für ziemlich jeden was dabei ist.

Mit Beat Saber durch die Pandemie: Ich hab mir Beat Saber tatsächlich für die Meta Quest 2 zum Start der Pandemie gekauft – und zwar als Workout-App. Denn das könnt ihr mir glauben. Beat Saber eine halbe Stunde lang auf einem der höheren Schwierigkeitsgrade zu zocken, das ist Sport pur – und zwar einer, der für mich super motivierend war und einfach nur Spaß gemacht hat.

Während des gestrigen PlayStation Showcase wurde Beat Saber jetzt auch für PSVR 2 veröffentlicht und zwar zusammen mit dem neuen Queen-Musikpaket.

Eine wichtige Info: Habt ihr Beat Saber bereits für die erste PSVR gekauft, müsst ihr keinen Cent mehr bezahlen und könnt euch das Spiel kostenlos für euer neues Headset herunterladen.



Habt ihr also eine PSVR 2 zu Hause und schon immer mit dem Gedanken gespielt, Beat Saber einmal auszuprobieren, von mir (und Riesenfan und Kollege Basti) gibts die volle Empfehlung für dieses wirklich tolle Spiel.