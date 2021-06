Game & Watch: The Legend of Zelda - Trailer zur Retro-Konsole im Mini-Format

16.06.2021 09:26 Uhr

Die kultige Game & Watch-Konsole kehrt mit einem neuen Vertreter zurück. Passend zum 35. Geburtstag der Zelda-Reihe veröffentlicht Nintendo den Retro-Handheld mit spielbaren Versionen von The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link's Awakening und Vermin (mit spielbaren Link). Außerdem verfügt das Gerät über eine dynamische Wecker-Funktion im Zelda-Look.



Game & Watch: The Legend of Zelda erscheint am 12. November 2021.