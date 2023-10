Gameplay-Overview zu Nexus: So cool sieht Assassin's Creed in VR aus

Assassin's Creed Nexus VR erscheint am 16. November für die VR-Headsets Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro. Es handelt sich dabei um das erste Assassin's Creed-Spiel, in dem ihr mehrere Epochen bereisen könnt und ebenfalls den ersten Ableger, den ihr aus der First-Person-Perspektive erlebt.

Im neuen Video erzählen verschiedene Entwickler*innen, was Nexus VR so besonders macht. Das dazu gezeigte Gameplay-Material sieht dabei wirklich beeindruckend aus. Ihr könnt im Spiel verschiedene Orte frei erkunden und dabei so ziemlich das komplette Assassinen-Arsenal einsetzen.

Ihr klettert an Fassaden hoch, rennt und springt über Hausdächer, schleicht euch an unaufmerksame Wachen heran und schaltet Gegner*innen mithilfe der versteckten Klinge aus. Auch andere Nah- und Fernkampfwaffen stehen zur Verfügung.