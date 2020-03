Geheimnisvoller Teaser - Avalanche Studios und Systemic Reaction kündigen neuen Shooter an

25.03.2020 16:02 Uhr

Avlanche Studios ist vor allem bekannt für Just Cause 4 oder Mad Max. Aber sie haben auch kleinere Teams, die unter anderem Namen an Spielen arbeiten. So auch der Generation Zero-Entwickler Systemic Reaction.

Mit einem kurzen Teaser haben sie ein noch unbenanntes Spiel in Entwicklung. In dem Video ist eine verschneite Höhle zu sehen. Während sich die Kamera immer näher in die Höhle begibt, umso lauter werden die Kampfgeräusche. Auch Monstergeschrei lässt sich erkennen.

Wann das unbekannte Spiel komplett enthüllt wird, ist derzeit nicht bekannt.