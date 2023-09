Genau 10 Jahre nach seinem letzten Auftritt ist Rayman jetzt endlich wieder da

Ziemlich genau 10 Jahre nach dem Release von Rayman Legends kehrt der Jump 'n' Run-Held von Ubisoft in Mario + Rabbids: Sparks of Hope zurück. Der neue DLC Rayman in der Phantom-Show bringt nämlich nicht nur neue Herausforderungen, sondern eben auch Rayman als spielbare Figur.

Phantom, der Bösewicht aus dem ersten Mario + Rabbids, kehrt zurück und möchte die größte Show aller Zeiten drehen. Dafür schickt er Rayman zusammen mit Rabbid-Mario und Rabbid-Peach in rundentaktische Gefechte mit allerlei Fieslingen. Dabei bereist ihr gleich drei Themen-Sets: Mittelalter, Piraten und Wilder Westen.

Rayman kommt natürlich mit einzigartigen Fähigkeiten wie seinen typischen Roboter-Haaren und dem legendären Superschlag. Im Verlauf der DLC-Handlung könnt ihr außerdem Kostüme und verrückte Waffen freischalten.