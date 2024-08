Geniale Stardew Valley-Alternative erhält großes Gratis-Update mit Neuerungen bei Kindern und Tieren

Die großartige "Steinzeit"-Farm Sim Roots of Pacha ist auf Xbox-Konsolen gelandet und hat außerdem ein großes kostenloses Inhalts-Update bekommen, mit neuen Features unter anderem für eure (In Game-)Kinder und Tiere. Dieses ist auf allen Plattformen verfügbar, auf denen es das Spiel gibt, also Steam, Nintendo Switch und PS4/PS5.

In unserem Test machte das Spiel eine gute Figur. Im Trailer werden jetzt einige Neuerungen vorgestellt. So könnt ihr euren Kindern im Spiel jetzt dabei zuschauen, wie sie heranwachsen, die Schule besuchen und gemeinsam mit anderen Kids Zeit verbringen. Interessiert ihr euch eher weniger für den Eltern-Part, dann könnten euch die neuen Interaktionen mit Haustiere mehr begeistern.

Ihr könnt eure Wölfe jetzt beispielsweise als Mount benutzen. Na, ob die da auch so glücklich drüber sind?