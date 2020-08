Genshin Impact: Neuer Gameplay-Trailer des Zelda-Klons

06.08.2020 23:58 Uhr

Genshin Impact dürfte euch beim ersten Anblick seltsam bekannt vorkommen, erinnert der Look doch stark an Nintendos Zelda: Breath of the Wild. In einem neuen Trailer während Sonys State of Play wurde jetzt allerhand neues Gameplay aus dem Action-Rollenspiel gezeigt, das uns unter anderem einen Blick auf die offene Spielwelt gewährt. Das Spiel von Entwickler miHoYo soll noch im Herbst 2020 für PS4, Switch, iOS und den PC erscheinen.